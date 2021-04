Basket. La Np Olginate torna al successo, per Costa c'è gara 2 con Venezia

Torna al successo dopo tre ko consecutivi la Np Olginate che in Serie B supera Bologna Basket 2016 con il punteggio di 99-94 dopo un overtime. Partita equilibrata nella seconda metà (47-40 all'intervallo), con gli emiliani capaci di rispondere punto su punto.

Nel supplementare si scatena Giacomo Bloise, che alla fine metterà a referto 39 punti, con il 100% da due e il 36% da tre, 18 liberi segnati (su 20), 6 rimbalzi e 9 assist.

La Limonta Costa Masnaga lotta come può in gara 1 di play-off Scudetto nella A1 femminile, ma si deve arrendere alla superiorità di una corazzata del calibro della Reyer Venezia che passa a Costa. Le brianzole giocano una partita di spessore: sotto dai primi minuti, si riportano anche a -5, ma alla fine cedono 78-58. Oggi, lunedì (h 19), in Laguna è prevista gara 2 che potrebbe già sancire la fine della serie.