Il Basket Costa travolto da Schio, la Np Olginate cade fra le mura amiche

Weekend amaro per le compagini lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro. Non è riuscita l'impresa, quasi impossibile, della Limonta Costa Masnaga, battuta nettamente sul campo di Schio con il punteggio di 107-52 in Serie A1 femminile.

Le padrone di casa hanno dominato nel pitturato (58 punti in area), trovando un contributo impressionante anche dalla panchina (58 punti da chi è subentrata), sfornando assist a ripetizione (saranno ben 34 alla fine). Per le pantere pesa la differenza di caratura e di budget, contro una squadra costruita per vincere il campionato. Il girone di andata delle ragazze di coach Paolo Seletti resta, comunque, finora molto positivo.

Nella Serie B maschile, sconfitta interna per la Missoltino.it Np Olginate nella quarta giornata del campionato di Serie B. L'esordio di coach Oldoini non porta bene ai biancoblu, battuti dalla Elachem Vigevano fra le mura amiche del PalaRavasio. Finale 78-70 per gli ospiti che allungano nel quarto periodo dopo una buona frazione centrale per Olginate. A livello individuale, fra i biancoblu, 16 punti per Giannini, ma il migliore è Bloise con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist; Tremolada realizza 11 punti ai quali somma 5 rimbalzi.