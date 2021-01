Sconfitte pesanti per la Limonta Costa Masnaga e la Missoltino.it Olginate

Lecchesi impegnate nei campionati nazionali: i biancoblu cedono di schianto a Pavia in Serie B, in Serie A1 le brianzole non rimontano San Martino di Lupari

Weekend decisamente negativo per le compagini lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro, che rimediano due sconfitte pesanti.

La Limonta Costa Masnaga è costretta a rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria del 2021. Le pantere sfiorano l'impresa con San Martino di Lupari: dopo essere andate sotto anche di venti punti, Costa rimonta e sogna il sorpasso, ma non riesce mai nell'aggancio definitivo. Finale 79-84.

In Serie B maschile, la Missoltino.it Np Olginate cade sul parquet della Omnia Pavia 76-55. Match complicato per i biancoblu di coach Max Oldoini, che vedono gli avversari scappare già nel primo quarto e poi non riescono più a rientrare per giocarsela, cedendo di schianto fra terzo e quarto periodo. Finale 76-55.