Basket, Np Missoltino.it Olginate e Limonta Costa Masnaga tornano al successo

In Serie B i biancoblu di coach Oldoni battono Fiorenzuola al PalaRavasio, nella A1 femminile le brianzole espugnano il parquet di Empoli

Finalmente un weekend positivo per le due lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro.

La Np Olginate torna al successo nella Serie B maschile: al PalaRavasio superata Fiorenzuola. I biancoblu di coach Max Oldoini partono forte e arrivano al +16 ma permettono agli emiliani di rientrare: decisive le percentuali al tiro, al 47% sia da due sia dalla lunga distanza. Finale 89-81. Vittoria fondamentale per la classifica del girone.

In Serie A1 femminile, è colpaccio esterno della Limonta Costa Masnaga di coach Paolo Seletti: espugnata Empoli per un risultato molto importante nell'economia del campionato. Le brianzole si confermano bestie nere delle toscane in questa stagione: vittoria 60-54 firmata Matilde Villa, autrice di 20 punti, Nunn (15) e l'ex di turno Spreafico (12).