Un altro pezzo di storia per il Basket Costa: i play-off Scudetto

Per la prima volta le brianzole disputeranno gli spareggi che assegnano il tricolore. Da venerdì via alla serie contro la corazzata Umana Reyer Venezia

Il Basket Costa è pronto all'appuntamento con la storia. Venerdì la compagine brianzola allenata da Paolo Seletti inizierà infatti la propria serie di play-off contro la Reyer Umana Venezia. Per la prima volta da quando milita in Serie A1 femminile, il club biancorosso ha acquisito sul campo la possibilità di disputare gli spareggi per lo Scudetto, piazzandosi ottavo in regular season.

Matilde Villa e compagne hanno vinto 13 partite su 26 disputate, un 50% che ha consentito loro di agguantare l'ultima piazza disponibile per i play-off. E pazienza se l'avvesaria sarà Venezia, una corazzata che ha dominato la regular season chiudendo al primo posto con una sola sconfitta in 25 partite. La serie è ovviamente sulla carta "chiusa", ma anche nel basket la palla è rotonda e guai a sottovalutare l'orgoglio delle brianzole, la cui stagione è già ampiamente positiva.

Il calendario completo delle sfide

Umana Reyer Venezia – Limonta Costa Masnaga

Gara 1: 16/04/2021, ore 20, Palestra Comunale Costa Masnaga

Gara 2: 19/04/2021, ore 19, Palasport Taliercio

Gara 3 (eventuale): 22/04/2021, ore 20.30 (orario provvisorio), Palasport Taliercio.