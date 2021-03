Le ragazze del Basket Costa fanno l'impresa: giocheranno i play-off Scudetto

Un risultato storico, raggiunto nell'anno peggiore, quello della pandemia mondiale da Coronavirus. Le ragazze della Limonta Costa Masnaga firmano un'impresa: raggiunti i play-off in Serie A1. Significa che le brianzole giocheranno gli spareggi di post-season per lo Scudetto. Poco importa se dovessero perdere subito (sicuramente troveranno una delle più forti squadre del campionato al primo turno, Venezia o Schio), il sogno si è concretizzato ed è la seconda volta che accade nella storia del club di Costa (la prima fu nella stagione 1995/96).

L'ultimo risultato utile è arrivato domenica a Campobasso, l'unica squadra che ancora poteva riprendere le brianzole in classifica: il successo 73-52 è la dodicesima vittoria in 24 incontri per le ragazze di coach Paolo Seletti, 50% di vittorie in stagione. Mancano due giornate a completare il quadro della regular season, dopo di che per Matilde Villa e compagne inizierà la fase più emozionante. Vada come vada, la storia è stata già fatta e nonostante le tante difficoltà dell'estate scorsa nel reperire le risorse, economiche e logistiche, con la pandemia a rendere tutto più difficile.