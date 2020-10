Serie A1 femminile: il Costa cede all'esordio alla Virtus Bologna

Tanti canestri, punteggio alto, una partita spettacolare e il pubblico che si intravede nuovamente sugli spalti del palazzetto di Via Verdi per una gara ufficiale.

C'erano tutti gli ingredienti per godersi la ripresa del campionato e così è stato. La Limonta Costa Masnaga non è riuscita, però, a battezzare l'avvio ufficiale di questa nuova stagione di Serie A1 con una vittoria, cedendo 84-95 di fronte a una Virtus Segafredo Bologna che ha tutte le carte in regola per recitare un campionato di vertice.

«Abbiamo una squadra vispa e intraprendente, in cui ognuna può portare il suo mattoncino e il talento offensivo viene esaltato dai ritmi - spiega coach Paolo Seletti - Le cose da migliorare sono ovviamente legate alla fase difensiva, dove abbiamo ancora grandi lacune e dove siamo troppo leggere e questo si è visto. Non è così facile e scontato, servirà ancora tanto lavoro. Anche l’anno scorso siamo passati da essere la difesa peggiore del campionato dopo le prime 4-5 partite a una delle più solide prima dello stop per il Coronavirus. Dobbiamo ripeterci, sapendo che siamo una squadra ancora meno esperta».