Show della Virtus Bologna nel terzo periodo, Costa Masnaga si arrende

Troppo forte la corazzata Virtus Segafredo Bologna per la Limonta Costa Masnaga nel primo turno del girone di ritorno in Serie A1 femminile.

L'inizio è incoraggiante per le brianzole, capaci anche di portarsi avanti, ma Brooque Williams e Bishop ispirano la reazione delle Vu Nere: 21-18 al 10'. Primo parziale a favore delle emiliane nel secondo quarto (13-6) che spinge Bologna al massimo vantaggio, ma Allievi e le gemelle Villa ci mettono una pezza: 38-33 all'intervallo.

Quando sembra che Costa possa rientrare in partita, ecco l'allungo che spezza la partita: terzo periodo da 30-9 per la Virtus, un monologo per le padrone di casa che trovano con facilità la via del canestro. Ultimo quarto con poche emozioni: le pantere lottano comunque e riescono quantomeno a limitare il gap sul 82-65 finale, trovando minuti per Labanca, Toffali e N’Guessan, con l'exploit di Eleonora Villa, 16 anni (gemella di Matilde), che supera la doppia cifra e tocca il suo massimo in carriera in Serie A1 con 14 punti e 6/11 al tiro.

Per quanto riguarda i campionati nazionali maschili, la Np Olginate tornerà in campo per la Serie B il 6 gennaio ospitando la Juvi Cremona.