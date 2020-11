Il Basket Costa Masnaga accarezza il quarto posto della classifica di Serie A1

La Limonta Costa Masnaga vola in classifica in Serie A1 femminile. Grazie alla terza vittoria consecutiva, le pantere brianzole salgono al quarto posto, con una gara ancora da recuperare (ma senza possibilità di scalare ulteriori posizioni).

Il terzo successo, quarto stagionale, è giunto contro il Vigarano al termine di un match equilibrato. A trascinare le biancorosse una straordinaria Beatrice Del pero, autrice di ben 34 punti. «Una gara dai connotati abbastanza "giovanili" nella quale siamo riusciti a far valere un maggior ritmo rispetto a loro, che comunque sono state gagliarde e non hanno mollato» ha commentato coach Paolo Seletti.

Il tabellino del match

Dondi Multistore Vigarano – Limonta Costa Masnaga 76-92 (18-25; 37-40; 53-70)

Dondi Multistore Vigarano: Tapley 16, Landi 2, Valensin 2, Rosset 11, Yurkevichus 12, Policari 17, Bestagno, Sorrentino 11, Albano 3, Bagnoli, Migani, Castelli. All: A. Castelli

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 9, Del Pero 34, N’Guessan 2, Jablonowski 2, Nunn 20 (11rimb.), E. Villa 2, Osazuwa 2, Spinelli 12, Allievi 7, Toffali 2. All: Seletti.

Maschile, così la Serie B

A livello maschile, la Np Olginate si sta preparando per esordire nel campionato di Serie B, di recente ridisegnato dalla Fip - su richiesta delle società - con otto gironcini da otto squadre al posto di quattro da sedici. L'esordio è in calendario il 29 novembre in casa contro la forte Omnia Pavia. Sabato scorso la formazione di coach Giorgio Contigiani ha disputato un'amichevole interna contro Crema, a tabellone riazzerato dopo ogni quarto, perdendoli tutti.