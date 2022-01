Basket femminile, il derby lecchese vinto dalla Starlight

Due punti importanti, in chiave play off, per il quintetto valmadrerese della Starlight Vecchia Dogana. La compagine di coach Stefano Zucchi ha vinto infatti con il punteggio di 77 a 53 il derby esterno contro la

formazione di casa del Costa Masnaga, nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile. Le locali che hanno giocato con una formazione molto giovane, ma come sottolineato anche da coach Zucchi "hanno messo in campo grande carattere, dimostrando notevoli capacità tecniche".

"La Starlight Vecchia Dogana ha comunque meritato il successo in questo derby - fanno sapere dalla società sportiva di Valmadrera - Si è vista una squadra in grande crescita, compatta, precisa nelle conclusioni. È emerso il gioco di squadra, ma anche alcune individualità, situazione che ha permesso di fare la differenza in alcuni tratti della partita".

Ceccato in azione.

"La definirei una partita a strappi - ha commentato inoltre coach Stefano Zucchi - Siamo partiti male e ci siamo trovate a metà primo quarto già sotto di 10 punti (12-2 ndr). C’è stata una reazione da parte del gruppo, che ci ha portato a finire il quarto a -5 e all’intervallo sotto di un punto (30-29). Nella ripreso abbiamo preso più fiducia e col tiro da 3 (10 su 21 alla fine) siamo rimaste in partita. Ceccato ci ha tirato fuori dall’empasse con una serie di triple decisive. La giocatrice ha messo in crisi la difesa locale. Ma da elogiare sono tutte le ragazze. Hanno dato tutto quello che rientra nel loro bagaglio e che gli è stato richiesto".

Una bella iniezione di fiducia dunque da mettere nel forziere della Starlight per continuare il cammino in campionato. "Complimenti comunque a Costa - conclude Zucchi - ma veramente brave le mie atlete".

Parziali: 16-11, 30-29, 46-50, 57-73 - Tabellino: Orsanigo 19, Panzeri, Airoldi 1, Levi ne, Allevi 5, Colombo, Oggioni 4, Adan 2, Marconetti 12, Frigerio 8, Casartelli ne, Ceccato 22.