Un Camp estivo con il Basket Lecco alla scuola alberghiera di Casargo

Il Basket Lecco, la realtà cestistica più significativa del capoluogo lecchese, con risultati che nel tempo l’hanno portata a calcare i parquet italiani della Serie B, terza serie nazionale in cui ha militato per dieci campionati consecutivi fino alla stagione sportiva 2019/2020, fa oggi del suo Settore giovanile rappresentato da sei categorie (atleti dal 2005 al 2010) e del Settore Minibasket (dal 2011 in poi) il suo fiore all’occhiello con oltre 120 tesserati ed iscritti.

Al fine di riprendere attività ricreative e di formazione atletica che durante l’anno non è stato possibile realizzare con continuità, causa l’altalenante andamento della situazione pandemica, la società - con il supporto dei consiglieri Florinda Rotta, Marta Tallarita, Paolo Galbiati e Luigi Perillo - organizza un Camp estivo residenziale rivolto agli atleti del territorio lecchese, un’esperienza guidata da un team di esperti allenatori e istruttori che seguiranno i ragazzi da domenica 27 giugno a domenica 4 luglio 2021 in una settimana riservata ad atleti nati dal 2005 al 2010 c/o APAF Scuola Alberghiera di Casargo, struttura moderna e tecnologicamente attrezzata e inserita in un contesto ambientale di pregio, immerso nel verde dell’Alta Valsassina e peraltro struttura rimasta sempre aperta per i propri alunni durante l’intero anno scolastico garantendo situazione di "bolla sanitaria" in massima sicurezza. Il Camp si propone quindi come un’esperienza di allenamenti, momenti di svago, ricreativi e di socializzazione, tornei ed attività extracestistiche, escursioni, con la piena disponibilità dell’utilizzo della struttura alberghiera, delle attrezzature e dei campi indoor e outdoor, oltre all’organizzazione di escursioni in loco.

«La Federazione Italiana Pallacanestro - dichiara il presidente Antonio Tallarita - ha imposto un proprio protocollo Covid-19 che il Basket Lecco applicherà in toto, così come ha già fatto sin da quando è stato possibile riprendere gli allenamenti in palestra e, nel rispetto totale del medesimo, monitorerà costantemente il team di allenatori/istruttori nell’applicazione dello stesso a tutti gli atleti coinvolti, a garanzia di piena tutela della loro salute e di quella dei loro familiari. Inoltre il Basket Lecco garantirà la disponibilità del proprio medico sociale durante l’intera durata del Camp in modo da tutelare eventuali situazioni sanitarie e infortuni».