Basket, incognita covid: il Mandello rinuncia alla prossima Serie C Silver

Una società storica del territorio, il Basket Mandello che fa capo alla Polisportiva, sarà invece costretta a rinunciare al campionato di Serie C Silver. Troppe incognite in una stagione che, da marzo, dovrà essere compressa e comunque ancora condizionata dalla pandemia di Covid-19. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social degli arancioblu.

«Dopo attente riflessioni - recita un comunicato - e sentito il parere di tutti abbiamo deciso di non confermare la nostra partecipazione al campionato di C Silver che dovrebbe partire a breve. Riteniamo che la situazione attuale sia insostenibile a livello di sicurezza per la pandemia in corso. I protocolli da attuare sono troppo difficili da gestire e la troviamo una forzatura. Prima di tutto in questo momento conta la salute di tutti noi e non pensiamo sia possibile affrontare un campionato con le tempistiche che ci ha dato la Federazione».

Cosa succederà dal prossimo autunno? «Purtroppo questa rinuncia ci farà retrocedere di una categoria, ma siamo certi della vostra comprensione - si rivolge il Mandello ai propri tifosi - Speriamo che la stagione 2021/2022 possa vederci di nuovo protagonisti in C Silver perché faremo sicuramente domanda di ripescaggio».

Serie B: Olginate vince ancora

La Missoltino.it Np Olginate ci ha preso gusto, trovando finalmente il ritmo nel campionato di Serie B 2020/21. Al PalaRavasio, contro la Robur Et Fides Varese, è arrivata un'altra vittoria convincente, 69-60. Si tratta del secondo successo consecutivo, il terzo se si considerano soltanto i match casalinghi, e comunque il terzo nelle ultime quattro giornate.