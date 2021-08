Basket: l'azienda brianzola Caffè Agostani darà il nome alla Np Olginate

Siglata la partnership per la stagione di Serie B 2021/22. Il ds Ripamonti: "Fondamentale che un leader nel suo settore scelga di supportare in modo determinante il nostro processo di crescita a livello sportivo"

Due realtà di rilievo del territorio si sposano: Caffè Agostani diventa infatti il nuovo main sponsor della Np Olginate, società che milita nella Serie B di pallacanestro. Stefano e Fausto Agostani, i titolari dell'azienda brianzola, già da diversi anni sponsorizzavano la Npo, ma ora hanno siglato un accordo più strutturato per diventare lo sponsor principale, comparire sulle maglie e dare la denominazione alla squadra.

"È fondamentale e gratificante che un'azienda del nostro territorio, che ha saputo negli anni conquistarsi spazi sempre più importanti sul mercato nazionale di riferimento, abbia deciso di confermarsi al nostro fianco supportando in modo determinante il nostro processo di crescita a livello sportivo - è il commento del ds olginatese Fabio Ripamonti - Siamo onorati di avere sulle nostre maglie un brand così affermato e sarà un ulteriore stimolo per fare bene. Ringrazio sentitamente Stefano e Fausto Agostani".

Stefano Agostani commenta: "Da molti anni sosteniamo lo sport locale e siccome non amiamo l'esasperazione dell’ambiente del calcio, abbiamo optato per gli sport definiti minori come il rugby e il basket nei quali troviamo sani principi sportivi con l'augurio che possano attrarre l’nteresse e la passione dei giovani ragazzi. Per questo motivo abbiamo puntato sul Rugby Lecco sponsorizzato Tuttocialde e adesso dopo anni di collaborazione con Npo abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno finanziario anche nel basket, diventando il main sponsor con il nostro marchio Caffè Agostani".