Costa Masnaga, l'esordio nei play-off è ok: battuta Trieste

Esordio vittorioso per il Basket Costa nella prima partita del turno inaugurale dei play-off di Serie A2 e vantaggio 1-0 nella serie.

Le brianzole sfruttano il fattore campo e battono 85-68 la Futurosa Trieste iVision al termine di un match in equilibrio soltanto nel primo quarto, concluso sul 18-18. L'allungo decisivo già nel secondo periodo per le ragazze di coach Luca Andreoli, capaci poi di gestire i tentativi di rimonta avversari nella seconda metà di gara. Dopo il 47-35 dell'intervallo, le biancorosse mantengono sempre una distanza di sicurezza fra sé e le avversarie e non abbassano la guardia.

Per N'Guessan 17 punti

A fine gara sono 17 punti per N'Guessan, che prende anche 6 rimbalzi. Caloro mette a referto 15 punti e 8 rimbalzi, 12 punti a testa per Tibè e Osazuwa. Percentuali decisamente proficue per Costa che tira con il 49% da due e il 33% da tre. Gara due è in programma il 2 maggio alle ore 18 in Friulia Venezia Giulia.

Sempre nel tabellone 1 dei play-off Mantova sconfitta in casa da Treviso 59-54, Derthona a fatica su Bolzano (49-47) e San Giovanni Valdarno facile su Ponzano (85-73).