La trasferta siciliana non comincia bene: Nuova Pallacanestro Olginate ko a Ragusa

La doppia trasferta siciliana (prime due sfide di ben quattro da qui al prossimo mese) non comincia bene per la Nuova Pallacanestro Olginate. I biancoblu sono stati battuti 81-74 dalla Virtus Ragusa, partita meglio e in grado di gestire il ritorno degli ospiti. Si è trattato del recupero della seconda giornata della seconda fase in Serie B.

Il primo quarto infatti termina 25-11, mentre a metà gara il punteggio è sul 43-27. Dal terzo periodo, però, le triple di Bloise e Brambilla ispirano la squadra olginatese allenata da coach Max Oldoini, in grado di risalire addirittura dal -25 del 25' al -4 quando sul tabellone mancano soltanto 40" alla sirena.

I liberi nel finale condannano Olginate e permettono a Ragusa di incamerare i due punti. Per la Npo, ora, permanenza sull'isola fino a domenica, quando affronterà Agrigento per la quarta giornata della seconda fase.