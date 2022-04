Serie B: L'Agostani Caffè Olginate in trasferta contro Desio per tornare alla vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Missoltino Olginate

Dopo la sconfitta contro Lumezzane, che l'ha condannata a passare necessariamente dai play-out, l'Agostani Caffè Olginate prova a reagire in casa della Rimadesio Desio alla ricerca della migliore posizione possibile per i play-out.

La situazione è difficile per i biancoblù, che non possono più evitare i play-out. Domenica a Desio la squadra di coach Manuel Cilio proverà a sfidare una squadra che occupa la settima posizione in classifica che è reduce, però, da due sconfitte e poi dal facile successo contro Bernareggio.

L’obiettivo, a questo punto, per Olginate è cercare di ottenere il piazzamento migliore per posizionarsi nella griglia play-out. I biancoblù infatti sono soltanto a due lunghezze dal gruppetto formato da Crema, Bologna e Jesolo. Sono 6 ancora i punti a disposizione e tutto può succedere per andare a prendersi il fattore campo fondamentale negli spareggi.

Olginate ha il vantaggio dello scontro diretto con Jesolo e Bologna ma non con Crema. Coach Cilio spera di avere i propri giocatori al meglio nel rush finale per contrastare anche la sfortuna che nell’intero campionato non ha risparmiato i biancoblu:

"Affrontiamo queste tre partite spalmando un po’ gli obiettivi, cercando di ottenere un buon piazzamento guardando anche alle altre – spiega il coach biancoblù – Ho chiesto ai ragazzi di prepararsi mentalmente ai play-out, è adesso che si costruiscono. Purtroppo abbiamo avuto problemi fisici anche questa settimana, averne fermi due o tre significa avere quattro o cinque under 19 in campo e non è una preparazione ideale. Questo mese è decisivo e dobbiamo arrivare pronti".