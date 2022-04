Serie B: L'Agostani Caffè Olginate ospita Jesolo per una sfida da non fallire

La 26esima giornata di campionato mette di fronte all'Agostani Caffè Olginate la Secis Jesolo in una sfida fondamentale per le ambizioni di salvezza dei lombardi.

Olginate è a soli 2 punti dalla salvezza diretta, occupata dalla LuxArm Lumezzane a quota 18. Sarà una sfida complicata perchè per Jesolo, penultima a 12 punti, è una delle ultime possibilità per provare ad evitare i play-out.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell'ultimo turno e vorranno rifarsi per provare, in queste ultime giornate ad evitare gli spareggi per non retrocedere. All'andata fu una sfida molto combattuta fino alla fine con Jesolo che la spuntò per un solo punto 65 a 64.

Appuntamento al Palasport “Iginio Ravasio” sabato 9 aprile, palla a due alle 20.30.