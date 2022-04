Serie B: L'Agostani Caffè Olginate lotta ma non basta. Vince Desio

Niente da fare per la Caffè Agostani Olginate. La squadra di coach Manuel Cilio combatte ma non riesce a ottenere un la vittoria contro la Rimadesio Desio.

Olginate parte forte ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo chiudendo il primo quarto in controllo (25-16).

La Caffè Agostani si rimette in pista nella seconda frazione coi canestri di un convincente Giacomo Maspero, ma non basta per andare al riposo avanti (43-40).

A inizio ripresa Desio non segna mai ma la gli ospiti non riescono ad approfittarne. Ci vogliono due triple consecutive di Andrea Ambrosetti per pareggiare a quota 48. E' il momento decisivo del match con Olginate che ci crede e sorpassa alla fine di un quarto dove i padroni di casa segnano solo 7 punti.

Il vantaggio olginatese dura solo per pochi minuti, Desio infatti, gioca un ultimo periodo da 28 punti segnati e costringe la squadra di coach Cilio alla resa (78-70).

Rimadesio Desio - Agostani Caffè Olginate 78-70 (25-16, 18-24, 7-13, 28-17)

Rimadesio Desio: Andrea Leone 17 (5/6, 2/5), Georgi Sirakov 17 (4/11, 2/5), Andrea Mazzoleni 14 (4/7, 0/0), Gabriele Giarelli 12 (3/6, 0/0), Edoardo Gallazzi 6 (3/4, 0/4), Mattia Molteni 6 (0/2, 1/1), Pietro Nasini 4 (2/2, 0/2), Nikolay Vangelov 2 (1/3, 0/0), Leonardo Basso 0 (0/0, 0/0), Simone Rossi 0 (0/0, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Andrea Leone 12) - Assist: 14 (Andrea Leone 5)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Maspero 23 (6/11, 2/6), Andrea Ambrosetti 15 (2/6, 3/5), Andrea Negri 12 (0/3, 4/9), Luca Brambilla 8 (2/6, 0/3), Giacomo Bloise 6 (3/5, 0/3), Dorde Tomcic 4 (2/3, 0/0), Valerio Cucchiaro 2 (1/6, 0/3), Davide Cesana 0 (0/0, 0/0), Filippo Martinalli 0 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Francesco Castagna 0 (0/0, 0/0), Luigi maria Brambilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Giacomo Maspero, Luca Brambilla, Valerio Cucchiaro 6) - Assist: 12 (Giacomo Bloise 6)