Serie B: L'Agostani Caffè Olginate lotta ma non basta. Al Palasport “Iginio Ravasio” vince la Rucker

L'Agostani Caffè Olginate lotta ma si deve arrendere alla maggiore qualità della Rucker San Vendemiano. I veneti dopo una gara equilibrata piazzano nell'ultimo periodo il break decisivo che gli regala due punti e l'aggancio a Mestre in classifica. Per i padroni di casa una sconfitta che brucia arrivata però, dopo una gara giocata alla pari contro una squadra stabilmente nelle prime 5 della classifica.

Primo quarto molto equilibrato con gli attacchi che hanno la meglio sulle difese (20 -20). Nel secondo quarto gli ospiti prendono le misure in difesa e provano a dare la prima spallata al match.

Nella ripresa Olginate continua a far fatica a trovare la via del canestro, ma rimane in partita grazie alla difesa che impedisce alla Rucker di scappare. Allungo decisivo dei veneti che però arriva nell'ultima frazione quando, Baldini e compagni, danno la spallata decisiva al match portando a casa la vittoria.

Agostani Caffè Olginate - Rucker Belcorvo San Vendemiano 60-72 (20-20, 15-19, 11-12, 14-21)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Bloise 15 (5/7, 0/6), Giacomo Maspero 15 (3/3, 2/3), Andrea Negri 14 (2/4, 3/9), Andrea Ambrosetti 8 (1/4, 2/4), Luca Brambilla 4 (1/5, 0/3), Valerio Cucchiaro 4 (2/4, 0/1), Dorde Tomcic 0 (0/1, 0/1), Davide Cesana 0 (0/1, 0/0), Francesco Castagna 0 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Luigi maria Brambilla 0 (0/0, 0/0), Byram Baparape 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 23 3 + 20 (Luca Brambilla 6) - Assist: 9 (Andrea Negri 3)

Rucker Belcorvo San Vendemiano: Giacomo Baldini 20 (5/8, 2/7), Noah Giacchè 16 (4/7, 2/4), Patrizio Verri 12 (1/1, 1/2), Jacopo Vedovato 10 (5/5, 0/0), Matteo Nicoli 9 (0/3, 3/6), Tommaso Gatto 3 (0/1, 1/5), Andrea Zocca 2 (1/2, 0/1), Marco Borsetto 0 (0/0, 0/1), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Azzaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Patrizio Verri 11) - Assist: 8 (Noah Giacchè 3)