Serie B: L'Agostani Caffè Olginate perde a Vicenza e chiude la regular season al penultimo posto

Ultima giornata di regular season per l'Agostani Caffè Olginate che, perde sul campo della Civitus Allianz Vicenza. Una partita che contava molto per i padroni di casa che con una vittoria si garantivano l'accesso ai play-off. Per Olginate una sfida che serviva per preparare al meglio i play-out.

Partono meglio i veneti che nel primo periodo trovano con continuità la via del canestro e provano a dare la prima spallata alla gara. Nel secondo quarto Olginate prova a rimanere attaccata e va a riposo sotto la doppia cifra di svantaggio.

Nella ripresa l'attacco di casa si inceppa e Olginate rientra definitivamente in partita con un parziale di 10 a 16. Nell'ultimo quarto, però, le motivazioni di Vicenza vengono fuori. I biancorossi sistemano l'attacco e stringono le maglie in difesa per il +6 finale che porta la squadra di Ciocca ai pay-off. Per Olginate una sconfitta che non cambia la classifica, resta però una buona prestazione in preparazione dei play-out.

Civitus Allianz Vicenza - Agostani Caffè Olginate 69-63 (23-16, 18-18, 10-16, 18-13)

Civitus Allianz Vicenza: Nicola Bastone 17 (3/9, 2/3), Fabrizio Piccone 15 (2/3, 3/9), Alessandro Cecchetti 12 (6/14, 0/0), Fabio Sebastianelli 12 (1/6, 3/6), Andrea Petracca 7 (1/4, 1/6), Andrea Mazzucchelli 6 (1/5, 0/3), Raphael Chiti 0 (0/2, 0/3), Luca Digno 0 (0/0, 0/1), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 44 12 + 32 (Andrea Petracca 11) - Assist: 15 (Andrea Mazzucchelli 4)

Agostani Caffè Olginate: Andrea Ambrosetti 17 (2/7, 4/9), Luca Brambilla 15 (6/11, 1/4), Byram Baparape 10 (3/5, 1/3), Dorde Tomcic 8 (2/5, 1/1), Giacomo Bloise 6 (2/4, 0/2), Davide Cesana 3 (1/1, 0/0), Giacomo Maspero 2 (1/8, 0/3), Abba adam Adamu 2 (1/3, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Francesco Castagna 0 (0/0, 0/0), Valerio Cucchiaro 0 (0/0, 0/0), Andrea Negri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 13 - Rimbalzi: 46 11 + 35 (Giacomo Maspero 11) - Assist: 12 (Giacomo Bloise 8)