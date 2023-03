Coppa Italia Serie A2, Costa Masnaga vola in semifinale

Il Limonta Costa Masnaga supera per 63-73 la capolista del Girone Sud del Campionato di Serie A2 di basket femminile e vola in semifinale. E' successo al PalaZauli di Battipaglia dove da oggi, e fino a domenica 5 marzo, è in programma la Final Eight della Coppa Italia di categoria.

Il Limonta Costa Masnaga affronterà la vincente del match tra Sanga Milano e Cestistica Spezzina.

La partita - Peresson spara subito la tripla mentre Manetti e Cvijianovic appoggiano da sotto il 7-0. Coach Cioni ordina la zona e Costa si riorganizza passando sul 9-15 in pochi minuti. La Scotti è in difficoltà e smarrisce la via del canestro fino a che Cvijanovic e Manetti non trovano il 13-17. Al 10’ siamo 13-22.

Stoichkova battezza la seconda frazione con 4 punti consecutivi anche se attaccare la difesa lombarda è a dir poco difficile tanto che il parziale si chiuderà con appena 6 punti all’attivo per le biancorosse. Al 5’ siamo 17-30 e coach Cioni chiama timeout per riorganizzare le idee, mossa che non funziona visto che arriva un pesante 17-34 e, poco dopo, il meno 20: 17-37. Al riposo si va sul 19-39.

Costa riparte subito forte con un 4-0. Manetti trova spazio sotto le plance per il 21-43, inaugurando un mini-parziale suggellato da Stoichkova in contropiede e stoppato da coach Seletti con un timeout: 28-43. Stoichkova segna il 30-45 in una fase nella quale le biancorosse dimostrano di volerci provare. Peresson dall’arco firma il 34-49, ma Costa torna ad allungare con la tripla di Caloro che chiude il parziale sul 37-55.

Stoichkova non si arrende e lo stesso fa Ruffini per il 41-55. La tripla di Peresson da speranze (45-57) e la solita Stoichkova dall’arco segna il 50-59. Merisio in contropiede non trova il 52-59 e Costa riesce a mantenere le distanze in un finale avvincente. L’ultimo tentativo è della solita Peresson per il 63-70 ma non basta. In semifinale ci va Costa: 63-73.

Il tabellino di Use Scotti Empoli-Limonta Costa Masnaga 63-73. Parziali: 13-22, 19-39 (6-17), 37-55 (18-16), 63-73 (26-18)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Peresson 15, Cvijanovic 4, Patanè 2, Stoichkova 24, Manetti 12, Dell’Olio, Merisio, Casini ne, Antonini, Fiaschi ne, Bambini. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Caloro 16, Villa 17, Allievi 7, Tibè 14, Brossmann 3, Fietta 8, Rotta ne, Osazuwa 6, Razzoli ne, Villarruel 2, Bernardi. All. Seletti (ass. Rossi/Ranieri)

Arbitri: Tognazzo di Padova e Scolaro di Torino