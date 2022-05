Playout Serie B: L'Agostani Caffè Olginate cade in gara 3, Bologna avanti 2 a 1 nella serie

Squadra in casa

Squadra in casa Missoltino Olginate

La permanenza in Serie B dell'Agostani Caffè Olginate si complica terribilmente. In gara 3 al Palasport “Iginio Ravasio”, Olginate cade in casa contro il Bologna basket 2016 e ora è con le spalle al muro.

Prima frazione all’insegna dell’equilibrio, con le squadre che si rincorrono punto a punto, finché a 2 secondi dal termine una tripla da metà campo di Galassi dà il +1 agli ospiti. Il punteggio resta in parità fino al 6’ del secondo quarto, quando altre due bombe di Fontecchio e Crow provocano il primo strappo a +7 per Bologna. Olginate però, non molla e si rifà sotto, arrivando all’intervallo sotto di 2.

Nella ripresa, l'Agostani rientra in campo alla grande e grazie ad parziale di 10-2 si porta sul +7. Cinque punti di Crow, un’altra bomba di Fontecchio e un paio di cesti di Graziani mantengono però il contatto e il terzo periodo si conclude con Olginate sopra solo di 2.

Nell'ultimo quarto Bologna accelera e crea lo strappo decisivo. Piovono triple per i Bolognesi che poi, grazie ad una grande difesa tengono a distanza Olginate. Un tecnico a Bloise per simulazione, col libero realizzato da Hidalgo, e un 3/4 dalla lunetta di Graziani chiude definitivamente la partita, col vantaggio in doppia cifra dei rossoblù.

La quarta sfida si preannuncia caldissima, domenica 22 maggio, alle 18.00, un match “win or go home” per la squadra di coach Cilio.

Parziali Olginate-BB2016: 22-23; 42-44; 60-58.

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Maspero 19 (8/14, 0/2), Andrea Ambrosetti 16 (2/5, 4/10), Valerio Cucchiaro 12 (4/8, 0/1), Giacomo Bloise 8 (1/3, 2/4), Byram Baparape 7 (3/6, 0/0), Dorde Tomcic 3 (1/2, 0/0), Alessio Natalini 3 (0/0, 1/1), Abba adam Adamu 2 (1/1, 0/0), Davide Cesana 0 (0/1, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0), Andrea Negri 0 (0/0, 0/0), Luca Brambilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Giacomo Maspero 8) - Assist: 12 (Giacomo Bloise 5)

Bologna Basket 2016: Anfernee Hidalgo 23 (6/9, 3/4), Nicholas Crow 16 (2/2, 3/9), Luca Fontecchio 12 (3/8, 2/2), Matteo Galassi 9 (0/5, 3/6), Andrea Graziani 9 (2/10, 0/0), Ousmane Gueye 6 (0/1, 2/2), Tommaso Felici 6 (1/3, 0/0), Lorenzo Guerri 0 (0/1, 0/1), Filippo Rossi 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Pietro Cavazzoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Luca Fontecchio 7) - Assist: 13 (Anfernee Hidalgo 4)