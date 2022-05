Playout Serie B: L'Agostani Caffè Olginate sbanca Bologna in gara 5 e si salva

Squadra in casa

Squadra in casa Missoltino Olginate

L'Agostani Caffè Olginate conquista la salvezza battendo in gara 5 a domicilio il Bologna basket 2016. Grande prova di Maspero e compagni che in gara 5 giocano una partita praticamente perfetta soprattutto in attacco.

Olginate, parte fortissimo approfittando di una Bologna ancora stordita dalla sconfitta allo scadere di gara 4. I Lombardi prendono subito il largo e con due parziali identici vanno all'intervallo lungo avanti di 14 lunghezze.

Nella ripresa Bologna prova a reagire ma in casa rossoblù non c'è la giusta energia e convinzione. Olginate riesce a gestire il vantaggio che resta quasi sempre in doppia cifra e porta a casa una vittoria che vuol dire salvezza.

Ora è tempo di festeggiare questa salvezza e poi si dovrà analizzare quello che non ha funzionato in questa stagione e programmare la prossima nel miglior modo possibile.

Bologna Basket 2016 - Agostani Caffè Olginate 69-84 (15-22, 15-22, 19-22, 20-18)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 17 (1/1, 4/12), Anfernee Hidalgo 16 (4/8, 2/9), Luca Fontecchio 14 (6/8, 0/2), Andrea Graziani 10 (4/8, 0/2), Matteo Galassi 8 (0/0, 1/6), Filippo Rossi 2 (1/1, 0/0), Ousmane Gueye 1 (0/1, 0/1), Tommaso Felici 1 (0/1, 0/1), Lorenzo Guerri 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0), Pietro Cavazzoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Matteo Galassi 9) - Assist: 13 (Anfernee Hidalgo 6)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Maspero 20 (7/13, 1/3), Abba adam Adamu 12 (6/7, 0/0), Giacomo Bloise 12 (3/4, 1/6), Andrea Ambrosetti 11 (1/2, 2/7), Dorde Tomcic 11 (4/5, 1/1), Valerio Cucchiaro 10 (3/8, 0/2), Byram Baparape 8 (2/3, 1/1), Andrea Negri 0 (0/0, 0/3), Davide Cesana 0 (0/0, 0/0), Luca Brambilla 0 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Giacomo Maspero, Abba adam Adamu 9) - Assist: 10 (Valerio Cucchiaro 6)