Costa Masnaga chiamata alla conferma dopo la prova con Sassari. Seletti: "Interpretare il gioco in maniera perfetta"

Esordio in casa per le ragazze di Coach Seletti che dopo la bella vittoria nell'Opening Day contro la Dinamo Sassari affrontano in casa la quotata Magnolia Campobasso

Prima uscita ufficiale della stagione tra le mura amiche di via Verdi per la Limonta Costa Masnaga. Quello che andrà in scena domenica 10 ottobre, palle a due alle ore 18.00, contro La Magnolia Campobasso sarò il primo di una lunga serie di match di regular season che si disputeranno nel giorno che chiude la settimana. Da quest'anno, infatti, infrasettimanali esclusi, per le masnaghesi non ci saranno più anticipi e posticipi.

Ma non è la sola novità in serbo. L'altra grande novità riguarda il colore della maglia chiara, che sarò oro invece che biancorossa. Un tributo speciale per il 50° anniversario dalla fondazione della società, che si festeggerà nel corso del 2022.

Veniamo ora alle questioni di parquet. La formazione di coach Seletti affronta la quotata Magnolia Campobasso, compagine con un roster decisamente di alto livelli. E non tragga in inganno in tal senso l’agile vittoria nel Torneo Augusto Teli di qualche settimana fa.

Campobasso rispetto a quella competizione avrà in più Reshanda Gray, arrivata da poco dagli Stati Uniti perché impegnata con Le New York Liberty nei Playoff della WNBA ed Anna Togliani, reduce da un piccolo infortunio. Il parco straniere delle molisane é di tutto rispetto: oltre alla già citata Gray, La Magnolia può contare sulle prestazioni di Nina Premasunac, già esperte del nostro campionato, e Robyn Parks, esterna dal grande impatto fisico che ha ben impressionato fin qui. Da tenere d’occhio, infine, anche Quinonez, giovane classe 2006, ma talento da top player.

Ecco come vede la sfida Coach Seletti che ne ha parlato al sito ufficiale della Limonta Costa Masnaga: “Giochiamo contro una squadra di alto profilo, profonda e di livello sia nel reparto italiane che nel reparto straniere. La partita giocata qui in pre-campionato non deve assolutamente condizionarci; il momento attuale di entrambe le squadre é completamente diverso da allora".

E ancora: "Campobasso é partita alla grande e noi dobbiamo interpretare in maniera perfetta il gioco se vogliamo creare loro dei problemi. Dipende solo da noi. Poi alla fine della partita vedremo se sarà stato sufficiente per portare a casa i due punti, che sarebbero segno di grande maturità ed ambizione”.

Per la Limonta Costa Masnaga da segnalare ancora ferma ai box Laura Spreafico, che sta lavorando duramente per tornare il prima possibile. Nel frattempo le giovani lecchesi, si legge in una nota dell'Ufficio Stampa del club, "dovranno dare fondo ad ogni grammo di energia che hanno per sopperire alla sua assenza data la qualità delle avversarie".