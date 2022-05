Limonta Costa Masnaga, riparte il progetto "Atleta di famiglia"

I mesi di maggio e giugno si preannunciano pieni di basket ed entusiasmo da Basket Costa, non solo per l’avvicinarsi delle finali regionali e nazionali dei vari campionati giovanili femminili e maschili, ma anche per la programmazione di quello che sarà il nuovo anno sportivo 2022-2023.

Uno dei pilastri fondamentali da cui, a settembre, ripartirà la socità di Costa Masnaga sarà il progetto “Atleta in Famiglia”, giunto ormai al quarto anno e che si sta consolidando sempre più.

Un progetto che prevede, al posto della classica foresteria, una rete di famiglie vicine a Basket Costa disponibile ad accogliere una giovane atleta proveniente da fuori regione, per dare la possibilità di una crescita sportiva sia delle ragazze stesse che della società.

"Arrivarono così dapprima Beatrice, Cristina e Fiamma, a cui si aggiunsero negli anni successivi Caterina, Marika, Margherita, Federica e Giorgia - si legge nella nota del Club - Già sono molte le famiglie che vogliamo ringraziare per avere aperto l’uscio di casa ad una delle atlete, ospitandole come se fossero proprie figlie e condividendo le loro gioie, emozioni, ma anche fatiche e delusioni: nel basket, nella scuola, nella vita quotidiana in famiglia ed in compagnia".

Un progetto che diventa cosi arricchimento reciproco tra famiglie ospitanti, atlete e famiglie d’origine, nonostante gli inevitabili momenti di difficoltà che sono stati superati anche grazie al supporto costante dello staff tecnico di Basket Costa e dei responsabili del progetto.

"Quindi adesso tocca anche a te che stai leggendo, cogliere l’opportunità di entrare nella grande famiglia di Basket Costa - conclude la nota del club - nella grande famiglia di “Atleta in Famiglia”! Noi siamo pronti ad accoglierti ed, anzi, non vediamo l’ora di incontrarti insieme alle altre nuove famiglie disponibili ad ospitare un’Atleta!"

Le modalità e i dettagli dell'adesione al progetto saranno spiegate Venerdì 13 maggio dalle ore 20,45 al “tendone” di Costa Masnaga presso il Palazzetto di Via Verdi. E’ gradita, ma non indispensabile, una comunicazione di conferma della tua partecipazione, scrivendoci una mail a basketcostaxlunicef@gmail.com Per info: Bruno 338.1531553 - Marco 339.1261620 - Laura 328.3169036