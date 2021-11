Matilde Villa, nel debutto in maglia azzurra i lampi di una classe cristallina

La 16enne del Costa ha esordito in Nazionale, nella seconda delle sfide valide per la qualificazione all'Europeo, mettendo a referto 4 punti e 2 assist. L'Italia ha sconfitto nettamente il Lussemburgo

La prima in azzurro è già uno spettacolo. Matilde Villa ha esordito domenica con la maglia della Nazionale, nella seconda delle sfide valide per la qualificazione all’Europeo. Tre minuti sono bastati alla 16enne talento del Costa Masnaga per mettere sul parquet i lampi accecanti della sua classe: nello score personale sono così finiti 4 punti e 2 assist e gli applausi scroscianti del pubblico di Faenza.

L’Italia ha battuto il Lussemburgo di 34 punti, 82-48, consolidando il primo posto nel girone dopo due giornate (battuta anche la Slovacchia all’esordio). Nelle battute finali Lino Lardo ha mandato in campo Villa per l'atteso debutto in azzurro, e la ragazza ha risposto presente, prendendosi la ribalta in maniera assolutamente naturale: in 3' attacco al canestro, finta e appoggio al tabellone, poi tiro in sospensione di elevata difficoltà, oltre a due assist di pregevole fattura. "Pillole" di Matilde Villa che gli appassionati e i tifosi dell'Italbasket possono gustarsi in attesa di vederla protagonista per match interi con la maglia della Nazionale.