Memorial Augusto Teli, trionfa la Limonta Costa Masnaga: in finale battuta Campobasso 76-62

E' un fine settimana davvero dolce quello vissuto dalla ragazze di Coach Seletti nel Memorial Augusto Teli. Sabato, nella semifinale del torneo, le ragazze di Costa Masnaga rifilano alla Cestistica Spezzina ben 32 punti di scarto. Nella finale di domenica il bis. Con un secco 77-62 Villa e compagne battono la Magnolia Campobasso e si aggiudicano la competizione.

Una vittoria importante per la prestazione, per il morale e soprattutto perché arrivata contro una formazione che la Limonta affronterà nel prossimo campionato di Serie A1 ormai alle porte.

La partita di fatto non ha avuto storia. Da un lato le molisane sono scese sul parquet senza la Togliani.

Dall'altro la voglia della Pantere di aggiudicarsi il Memorial. I parziali dimostrano con chiarezza l'andamento della sfida. Più tredici per la Costa Basket nel primo quarto. Più cinque al termine del secondo, il più combattuto. Nuovo netto distacco, più quindici, al termine del terzo e il punteggio finale che recita 77 a 62.

Nella finalina per il 3 e 4°, giocata nel pomeriggio, è la Libertas Moncalieri ad avere la meglio sula Cestistica Spezzina per 59-56 in una partita molto tirata ed equilibrata fino alla fine.

Tabellino Limonta Costa Masnaga - Magnolia Campobasso 77-62 (19-6; 39-34: 59-44)

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 15, Allievi 12, Spreafico 12, Jackson 5, Vaughn 9, Balossi, E. Villa 5, Toffali 8, Jablonowski 11, Osazuwa. All: Seletti

Magnolia Campobasso: in aggiornamento