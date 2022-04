Serie B: L'Agostani Caffè Olginate crolla nell'ultimo quarto e cade in casa contro Jesolo

Brutta sconfitta per l'Agostani Caffè Olginate che, Palasport “Iginio Ravasio”, perdono contro la Secis Jesolo in una sfida fondamentale per la classifica.

Parte bene Olginate che nei primi due quarti trova con continuità la via del canestro e riesce a gestire i ritmi del match provando ad allungare. All'intervallo lungo il vantaggio dei padroni di casa è di 12 punti.

Nella ripresa però, succede quello che non ti aspetti. Jesolo rientra in partita grazie alla difesa e ad un attacco di Olginate che non riesce più a trovare la via del canestro, saranno solo 24 i punti segnati dall'Agostani Caffè nel secondo tempo. Un secondo tempo di marca veneta che, permette agli ospiti di portare a casa una vitttoria fondamentale. La Secis infatti, allunga sull'ultimo posto di Bernareggio (sconfitta contro Bologna) e accorcia sulle dirette concorrenti per un posto play-out.

Per Olginate una sconfitta che brucia soprattutto dopo un primo tempo giocato in maniera impeccabile.

Agostani Caffè Olginate - Secis Jesolo 67-70 (20-17, 23-14, 14-19, 10-20)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Bloise 17 (3/6, 2/6), Giacomo Maspero 16 (5/10, 1/5), Andrea Negri 14 (1/2, 4/7), Luca Brambilla 13 (4/7, 1/3), Davide Cesana 4 (1/2, 0/0), Andrea Ambrosetti 2 (0/2, 0/4), Byram Baparape 1 (0/1, 0/0), Valerio Cucchiaro 0 (0/0, 0/2), Dorde Tomcic 0 (0/0, 0/0), Filippo Martinalli 0 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Luigi maria Brambilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 29 2 + 27 (Giacomo Bloise, Luca Brambilla 7) - Assist: 15 (Andrea Ambrosetti, Valerio Cucchiaro 4)

Secis Jesolo: Tommaso Rossi 17 (3/5, 3/10), Dorde Malbasa 15 (4/7, 0/2), Davide Bovo 14 (5/6, 0/4), Francesco Quaglia 9 (3/4, 0/3), Simone Rosada 7 (1/2, 1/3), Mattia Favaretto 4 (2/4, 0/4), Alessio Bolpin 4 (0/1, 0/1), Paolo Busetto 0 (0/0, 0/0), Nicola Maestrello 0 (0/0, 0/0), Andrea Mei 0 (0/0, 0/0), Wassim Edraoui 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Dorde Malbasa 9) - Assist: 6 (Dorde Malbasa, Alessio Bolpin 2)