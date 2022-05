Serie B playout: L'Agostani Caffè Olginate affronta Bologna per mantenere la categoria

Sarà Bologna Basket 2016 l’avversaria che contenderà alla Caffè Agostani Olginate il posto in Serie B per la stagione 2022/23. La formazione di coach Manuel Cilio dovrà essere in grado di battere altre tre volte Bologna, dopo aver vinto entrambi i match in stagione regolare.

La squadra lecchese esordirà domenica 15 maggio sul campo di Bologna ore 18.00. Gara 2 sarà sempre a Bologna, martedì 17 maggio alle 20.30. La serie si sposterà al PalaRavasio di Olginate per gara 3 venerdì 20 maggio alle 20.30 e per l’eventuale gara 4, domenica 22 maggio ore 18.00. L’ipotetica quinta partita si giocherebbe nuovamente a Bologna, mercoledì 25 maggio alle 20.30.

Le otto squadre vincitrici del primo turno di si garantiranno un posto in Serie B anche per la prossima stagione. Tra le otto perdenti, le quattro con la peggiore classifica retrocederanno direttamente nel campionato di Serie C Gold, le altre parteciperanno a un concentramento nazionale in campo neutro, sabato 4 e domenica 5 giugno. La squadra che vincerà semifinale e finale resterà in Serie B.

Purtroppo per i tifosi della Caffè Agostani Olginate, i soli 16 puti conquistati durante la stagione regolare dalla squadra di coach Cilio rendono la NPO la squadra con la terza peggiore classifica tra le sedici ai play-out, impedendo di fatto agli olginatesi di partecipare all’eventuale concentramento nazionale.

Appuntamento domenica 15 maggio, palla a due alle 18.00.