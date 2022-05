Playout Serie B: Olginate cade a Bologna in gara 1. Martedi la gara 2

Il primo capitolo della serie playout tra il Bologna basket 2016 e l'Agostani Caffè Olginate, se lo aggiudicano i bolognesi in una partita tiratissima.

Parte meglio Bologna che prova a far pesare il fattore campo e, grazie ad un attacco fantastico, prova a dare la prima spallata al match. Nel secondo quarto arriva la reazione di Olginate che ricuce lo strappo in un primo tempo dove gli attacchi prevalgono sulle difese.

Nella ripresa la partita cambia radicalmente. Negli spogliatoi gli allenatore sistemano le difese e i canestri iniziano a scarseggiare. La posta in palio è altissima e si vede, Olginate però con grande caparbietà ricuce definitivamente il gap ed entra negli ultimi 10 ' sotto solo di 1 punto.

L'ultimo quarto è una battaglia. Tanto equilibrio e intensità, squadre che non fanno mai canestro e alla sirena il risultato dice 68 a 67 per Bologna che porta a casa il primo punto nella serie. Per Olginate una sconfitte dolorosa arrivata dopo una partita lottatissima ma che può far ben sperare per il proseguo della serie.

Bologna Basket 2016 - Agostani Caffè Olginate 68-67 (28-20, 17-21, 13-16, 10-10)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 14 (4/6, 0/2), Anfernee Hidalgo 11 (1/5, 3/5), Matteo Galassi 10 (2/5, 2/8), Nicholas Crow 9 (1/3, 1/7), Ousmane Gueye 6 (1/2, 1/5), Tommaso Felici 6 (3/5, 0/0), Lorenzo Guerri 6 (1/3, 1/3), Luca Fontecchio 6 (1/7, 0/1), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Filippo Rossi 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0), Pietro Cavazzoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 37 14 + 23 (Andrea Graziani 7) - Assist: 12 (Anfernee Hidalgo 5)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Maspero 18 (4/11, 3/5), Andrea Negri 11 (1/4, 3/6), Valerio Cucchiaro 11 (3/7, 0/2), Giacomo Bloise 7 (1/4, 1/5), Luca Brambilla 7 (3/4, 0/1), Abba adam Adamu 6 (3/4, 0/0), Byram Baparape 5 (0/1, 1/2), Alessio Natalini 2 (1/1, 0/2), Dorde Tomcic 0 (0/2, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0), Filippo Martinalli 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Giacomo Maspero 11) - Assist: 8 (Giacomo Bloise 6)