Serie A1 Femminile, Costa Masnaga riceve Faenza per cambiare passo

Non preoccupano in casa Limonta Costa Masnaga le tre sconfitte consecutive rimediate nelle ultime tre uscite nel campionato di Serie A1 di basket femminile. Da un lato perché in 2 dei 3 casi, le ragazze di Coach Seletti hanno giocato una buonissima pallacanestro. Da un altro lato perché tutte e tre le squadre affrontate vantano un roster di valore assoluto e oggettivamente di qualità superiore a quello della Limonta. Un fattore indicativo è la differenza di budget a disposizione di Passalacqua Ragusa, La Magnolia Campobasso e Geas Sesto Sesto San Giovanni rispetto a quello della compagine lecchese.

Ad analizzare il momento della squadra, ed in particolare la sconfitta nel derby con la Geas, ci ha pensato in una intervista al sito ufficiale del club, Fabrizio Ranieri: “L’ha spuntata Sesto che è più esperta e con un budget nettamente superiore. Siamo arrivate al derby prive di Spreafico, la nostra giocatrice con più esperienza e unica nelle sue qualità tecniche. Le probabilità che vincessero loro erano altissime, ma ci siamo battute alla pari. Abbiamo fatto qualche errore, che ci può stare, ma che dobbiamo imparare a limare”.

E ancora: “Ci ritroviamo con tre prestazioni importanti ed oltre le realistiche aspettative, ma con soli due punti in classifica. Un peccato, ma non possiamo né abbatterci né pensare di aver fallito. Il lavoro che stiamo facendo in palestra è ottimo. Coach Seletti fa bene a continuare a stimolare il gruppo a migliorare e a crescere.”

La prossima avversaria in campionato delle lombarde è la E-Work Faenza, formazione di esperienza, con la ex di turno Jori Davis ad alzare il tasso tecnico, anche se parliamo di una neopromossa nel massimo campionato nazionale. Le due squadre sono alla pari in classifica a quota 2, Costa ha vinto all’esordio con Sassari, Faenza li ha guadagnati battendo Broni, e sarà un match importantissimo per entrambe le squadre. Il match sarò il primo di due partite fondamentali, la settimana prossima Costa Masnaga sarà di scena a Moncalieri. Match che Ranieri analizza in questo modo: “Due gare in cui si deciderà gran parte della serenità con cui potremo affrontare il prosieguo del campionato. Lo sappiamo, ne siamo consci e non dobbiamo farci travolgere da questa emozione, cercando di portare avanti il nostro progetto con serenità”.

La Limonta torna davanti al proprio pubblico dopo due sfide disputate “on the road” - come direbbero gli Americani - e lo farà per un match che si appresta ad essere combattuto. La tifoseria bianco/rossa fungerà da sesto uomo come sempre, anche Susanna Toffali é della stessa idea: “Il nostro pubblico é particolarmente carico e presente, una bella spinta per noi. Affrontiamo Faenza che é una squadra totalmente senior, gioca una pallacanestro di buon livello e ha 2/3 giocatrici molto pericolose. Sarà un bel test per vedere come ce la caviamo contro una squadra totalmente diversa da noi. La competizione non mancherà!”. Appuntamento domenica 31 ore 18.00 al Palazzetto comunale di Costa Masnaga.