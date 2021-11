Limonta Costa Masnaga, fallisce l'assalto alla Gesam Gas&Luce Lucca: 71-65 il finale

Sconfitta amara, amarissima, per il Limonta Costa Masnaga che cede, in questa ottava giornata della Serie A1, 71-65, sul parquet della Gesam Gas&Luce Lucca. Le ragazze di Coach Seletti combattono con forza e coraggioe per tutto l'arco dei 40 minuti di gioco cedendo il passo solo a 90 secondi dal termine quando sul 64-65 subiscon cinque punti filati di Kaczmarczyk, la migliore delle sue con 23 punti e 14 rimbalzi, decisivi per l'esito del match.

La partita - La tripla dell’ex di turno vale il primo vantaggio del Limonta sul 4-7, immediatamente rintuzzato dalla bomba di una Sydney Wiese che viaggerà con le marce alte solo nel primo quarto, quando arrivano tutti i suoi 11 punti complessivi. Altre due conclusioni vincenti dall’arco della cestita statunitense valgono il 15-9. E' l’anticamera di uno dei molti controparziali delle lombarde che, sospinte dalla numero tre, rimettono il muso avanti sul 15-16 per essere poi impattate a fine frazione sul 18-18.

Nel secondo quarto i ritmi della contesa calano, così come le percentuali realizzative delle contendenti. Ad uscire dai blocchi è Lucca che, grazie a Blake Dietrick (19 punti, 8 assist e altrettanti rimbalzi nda) e Gilli, sale sul 28-22. Dopo un time-out voluto da Seletti con 4’17’’ da giocare arriva un parziale di 0-7 interamente marchiato da Matilde Villa, parziale che ribalta di nuovo la situazione. A levare dall’impasse la Gesam Gas&Luce ci pensa con un canestro tanto pesante quanto elegante Kaczamarczyk che manda i team all’intervallo lungo sul 30-29.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si riparte con tre bombe consecutive, una di Dietrick e due di Giulia Natali che proiettano Lucca sul 39-29. Si arriva fino al 43-32, massimo vantaggio grazie ad un canestro di capitan Miccoli. Sembrano lo strappo decisivo ma Costa Masnaga piazza uno 0-10 di parziale che la riparta a stretto contatto con le padrone di casa. La contro replica di Lucca vale il 57-50 a 10' dal termine.

Il quarto finale si apre sul +10 dopo una tripla di Kaczmarczyk. Ma poi Lucca va in blackout e sae in cattedra Matilde Villa, a fine match per lei 24 punti, che in azione combinata con Allievi e Jablonowski risale fino al 61-59 e poi con una vera e propria magi a 90 secondi dalla fine piazza il sorpasso, 64-65. Ma Costa Masnaga finisce li. Nel minuto finale si scatena la Kaczmarczyk che piazza 5 punti consecutivi che sommati ai due liberi della Dietrick chiudono i conti sul 71-65 finale.

Il tabellino ufficiale di Gesam Gas&Luce Lucca-Limonta Costa Masnaga 71-65. Progressione Parziali: 18-18, 30-29, 57-50

Gesam Gas&Luce Lucca: Azzi dnp, Pellegrini dnp, Natali 8 (0/0, 1/3, 2/6), Dietrick 19 (5/5, 4/5, 2/5), Parmesani 3 (0/0, 0/2, 1/3), Gianolla 2 (2/2, 0/3, 0/0), Kaczmarczyk 23 (3/3, 7/13, 2/3),Miccoli 2 (0/0, 1/9, 0/3), Valentino dnp, Gilli 3 (1/2, 1/3, 0/0), Frustaci (0/0, 0/1, 0/2), Wiese 11 (0/0, 1/5, 3/9) - All. Andreoli

Limonta Costa Masnaga: Toffali (0/0, 0/4, 0/0), Spreafico 18 (4/4, 1/3, 4/14), Villa E. 4 (0/0, 2/3, 0/1), Villa M. 24 (7/8, 7/11, 1/3), Osazuwa dnp, Balossi dnp, Jablonowski 11 (5/6, 3/8, 0/3), Allievi 6 (4/5, 1/1, 0/1), Vaughn 0/0, 0/1, 0/0), Jackson 2 (0/0, 1/6, 0/2) - All. Seletti