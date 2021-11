Serie A1, Costa Masnaga ospita il Famila Schio. Matilde Villa: "Dobbiamo essere aggressive e seguire il piano partita"

Sarà ancora una volta Davide contro Golia, non esiste metafora migliore per spiegare al meglio che partita sarà qualle in programma domenica 21 novembre sul parquet della Palestra Comunale di via Verdi. Da una parte la corazzata rappresentata dal Wuber Famila Schio, dall'altro il Limonta Basket Costa Masnaga. Palla a due alle ore 18:00

Per descrivere in maniera plastica la distanza tecnica, ed economica, fra le due formazioni basti pensare che le scledensi hanno addirittura la possibilità di scegliere quale straniera schierare nel match. Ma il Limonta è squadra capace di dare filo da torcere a chiunque e di affrontare la sfida con la faccia giusta, e tosta, di chi non ha davvero nulla da perdere.

Davvero poco da dire del Famila Schio, roster di altissimo livello, completo e competitivo in ogni ruolo, guidato da uno staff di tecnici di valore assoluto a partire da Coach Dikaioulakos. Basta leggere la classifica per rendersene conto.

Il Wuber Famila Schio é primo in classifica a punteggio pieno, mentre la Limonta, occupa la decima piazza con 4 punti all'attivo frutto di due vittorie e 4 sconfitte, la cui ultima, dolorosa, nel match di Moncalieri contro l'Akronos lo scorso 6 novembre.

Ad anticipare i temi del match ci pensa, con una intervista al sito ufficiale del club, la stellina di casa Matilde Villa. Stellina sulla cresta dell’onda e reduce dal debutto in Nazionale: “Veniamo da una partita persa malamente e quindi abbiamo tutti voglia di riscatto".

E ancora: "Certo, incontrare Schio, non é la cosa più semplice del mondo; sono una squadra competitiva, esperta e piena di talento. Dobbiamo essere aggressive e seguire il piano partita con convinzione.”