Serie A1 femminile, bella impresa del Limonta Costa Masnaga: espugnata Broni 61-68

Grande vittoria in trasferta del Limonta Costa Masnaga di Coach Seletti che, con una partita fatta di cuore, tecnica e coraggio, centra l'intera posta sul difficile parquet di Broni. Una vittoria importante per almeno tre aspetti.

Il primo quello del campanile, le panterine si aggiudicano un derby lombardo molto sentito. Il secondo quello della classifica, battendo Broni le lecchesi staccano in classifica una diretta concorrente per la salvezza. Il terzo, quello del morale, per Spreafico e compagne è la seconda vittoria consecutiva in trasferta.

La partita - Partono bene le ospiti che al termine del primo quarto sono avanti di +3, 18-21 il parziale. Nel secondo quarto Coach Castelli assesta meglio in campo le proprie ragazze, recupera il distacco e grazie ad un parziale di 18-13 va al riposo lungo sul 36-34 per le padrone di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ospiti giocano il quarto più intenso, quello che sarà decisivo ai fini della vittoria finale. In questa fase del match salgono in cattedra Laura Spreafico e Mikayla Virgie Vaughn e per Broni non c'è più nulla da fare. La frazione si chiude sull'11-20 mentre il tabellone del Palaverde a 10' dal termina recita Costruzioni Italia Broni 47, Limonta Costa Masnaga 54.

Nel quarto finale il Basket Costa amministra il vantaggio e porta a casa due punti preziosissimi. Le migliori. Per Broni sugli scudi Virginia Galbiati che chiude il referto con 21 punti all'attivo. Per Costa Masnaga prova sontuosa della Vaughn che chiude il tabellino in doppia doppia, 16 punti e 16 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Costruzioni Italia Broni-Limonta Costa Masnaga 61-68. Parziali: 18-21; 18-13; 11-20; 14-14

Costruzioni Italia Broni: Bestagno E. (C) 3 Galbiati V. 21 Mazza F. 4 Dedic N. 12 Krivacevic T. 16 Albano C. 1 Repetto M. 0 Fumagalli V. ne Castelli G. ne Bona S. 4

Limonta Costa Masnaga: Spreafico L. 20 Villa E. 16 Villa M. 11 Jablonowski L. (C) 5 Vaughn M. 16 Osazuwa C. ne Caloro B. 0 Balossi G. 0 Bernardi I. 0