Serie A1 Femminile, le Lupe espugnano la tana del Limonta Costa Masnaga: 69-76 il risultato finale

Il Limonta Costa Masnaga gioca bene, combatte, ma alla fine perde e perde per la quinta volta consecutiva. A mandare al tappeto le ragazze di Coach Seletti ci pensano le Lupe di San Martino di Lupari che espugnano la Palestra Comunale di Via Verdi per 76 a 69 al termine di un match in bilico fino al minuto finale.

Decisivo, ai fini del risultato, un quarto iniziale nel quale il Fila piazza un parziale di +14, 10-24, parziale che le lecchesi non riescono mai ad azzerare completamente. Da segnalare l'ennesima grande prova di Matilde Villa, per lei il tabellino si chiude con 22 punti, top scorer di serata, 8 rimbalzi e 5 assist. Purtroppo non sufficienti per evitare la sconfitte alla sua squadra.

La partita - Come detto parte forte, fortissimo il Fila che al termine del primo quarto è sul 10-24. Nel secondo quarto Seletti assesta meglio sul parquet le sue ragazze e la gara cambia inerzia. La frazione termina 20-18 per Costa Masnaga. Al riposo lungo il risultato è di 30-42.

Nel terzo quarto le padrone di casa accorciano ancora il distacco che scende cosi sotto la doppia cifra. La frazione termina 24-21 mentre il tabellone al minuto 30' recita Costa Masnaga 54, San Martino di Lupari 63.

Nel quarto finale il Limonta getta il cuore oltre l'ostacolo e gioca, nonostante la stanchezza accumulata, una frazione intensa. E l'impresa in più di un occasione sembra davvero possibile. Al minuto 4'48'' un tiro da due della ritrovata Spreafico porta il Limonta a -2, 63-65. A quel punto, dopo un time out, sale in cattedra Francesca Romana Russo che prima segna una bomba da tre e poi procura i falli del 63-70.

La partita sembra finire qui ma le padrone di casa hanno un nuovo sussulto che, grazie a due punti dalla linea della carità della Vaugh, le avvicina a -1, 69-70, con 76' secondi da giocare.

Ma nel minuto finale il Limonta Costa Masnaga non segna più. E' anzi il Fila ad allungare il passo con Russo, Kelley e Milazzo. Finisce 69-76 e le venete fanno festa.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga-Fila San Martino di Lupari 69-76. Parziali: 10-24; 20-18; 24-21; 15-13

Limonta Costa Masnaga: Toffali 2 , Spreafico 17, Villa 8, Villa 22, Osazuwa ne, Caloro 3, Balossi ne, Jablonowski 2, Allievi 5, Vaughn 8, Jackson 2, Labanca ne

Fila San Martino di Lupari: Kelley 18, Guarise 5, Filippi, Milazzo 18, Pilabere 2, Pastrello 6, Russo 19, Mitchell 8, Varaldi ne, Arado ne