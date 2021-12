Serie A1 Femminile, la Reyer Venezia espugna la Palestra Comunale di Costa Masnaga

L’Umana Reyer Venezia esce con il sorriso sulle labbra dall’insidiosa trasferta in casa del Limonta Costa Masnaga. Alla Palestra Comunale di Via Verdi, al termine di un match vibrante, le veneziane hanno la meglio per 55-69 ma hanno dovuto attendere gli ultimi 10′ minuti del match per piazzare la zampata vincente.

La partita - Partono forte le campionesse d'Italia che al termine del primo quarto sono già avanti di +5, 12-17 il parziale. Nella seconda frazione coach Seletti mette meglio sul parquet le proprie ragazze ed il match cambia inerzia. La frazione termina 23-16, con Matilde Villa e Laura Spreafico che giocano una frazione dai contenuti tecnici davvero importanti. Al minuto 20' il tabellone recita 35-33 per le padrone di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Mazzon scuote la Reyer e le campionesse d'Italia iniziano a macinare punti. La frazione termina 15-21 ed a 10' minuti dalla fine il match è ancora in bilico, 50-54 il parziale.

Nel quarto finale la differenza tecnica e di tenuta atletica delle due formazioni emerge in tutta la sua evidenza. Le orogranata non sbagliano più nulla, si aggiudicano il parziale per 5-15 ed il match con un netto 55-69 forse anche troppo penalizzante per la bella gara giocata da Matilde Villa e compagne.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga-Umana Reyer Venezia 55-69. Progressione Parziali: 12-17; 35-33; 50-54

Limonta Costa Masnaga: Toffali, Spreafico 13, Villa E. 10, Villa M. 18, Osazuwa n.e., Caloro 2, Balossi n.e., Jablonowski 2, Allievi 2, Vaughn 8, Jackson, Labanca, (All.Paolo Seletti)

Umana Reyer Venezia: Bestagno 4, Carangelo 3, Thornton 8, Pan n.e., Anderson 20, Madera 12, Smorto, Attura 4, Penna 4, Ndour 14 (All.: Andrea Mazzon)