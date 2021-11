Il Limonta Costa Masnaga cerca l'impresa sul parquet di Lucca

E' un match dai tantissimi temi quello in programma domenica 28 novembre, palla a due alle ore 18:00, al Palatagliate di Lucca dove la Limonta Basket Costa Masnaga affronta la quotata Gesam Gas&Luce.

In primo luogo per l'esigenza di recuperare i punti persi lungo il cammino delle prime sette giornate, in secondo luogo per la necessità di unire, finalmente, risultato e prestazione, che peraltro non è mai mancata, e, soprattutto, per mettere minuti nelle gambe di Laura Spreafico, ex di turno, tornata a giocare domenica scorsa contro il Famila Schio dopo due mesi di assenza per infortunio.

Ed è proprio la guardia ala classe 1991 delle lecchesi ad anticipare i temi del match in un'intervista al sito ufficiale della Basket Costa “Prima di tutto voglio ringraziare lo staff medico e atletico di Costa ed il centro fisioterapico MedInMove di Lecco - esordisce Laura Spreafico - perché, in questi due mesi, si sono presi cura di me con grande professionalità".

E ancora: "Domenica durante il riscaldamento ero parecchio agitata, alla fine per me era come se fosse il primo giorno di un nuovo anno scolastico, ma è bastato poco per ritrovare la tranquillità ed il piacere di stare in campo con le mie compagne”

La Spreafico inquadra così la sfida: “A Lucca sarà sicuramente una partita difficile, loro sono una buona squadra e le straniere fanno la differenza. Però, come ci hanno insegnato le nostre ultime due uscite di campionato, tutto dipende da noi. A livello personale non ho grandi aspettative, spero solo di recuperare ancora di più il ritmo partita”

L'atleta della Limonta spiega infine che obiettivi sonon realmente alla portata: “Dire adesso dove possiamo arrivare è difficile. Dobbiamo lavorare duro in palestra ogni giorno e seguire il più possibile la nostra filosofia di gioco; se riusciremo a fare con continuità queste due cose sono sicura che le soddisfazioni arriveranno sia per noi che per i nostri tifosi”