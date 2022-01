Serie A1 femminile, la Passalacqua Ragusa espugna il parquet del Limonta Costa Masnaga

Squadra in casa

Squadra in casa Limonta Costa Masnaga

Il Limonta Costa Masnaga cade sul parquet di casa contro la Passalacqua Ragusa nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile. Alla Palestra Comunale finisce 62-80 per le ospiti, ma la ragazze di Coach Seletti hanno più di un attenuante, due su tutte. La mancanza di match ufficiali dal 2 gennaio e soprattutto aver ripreso gli allenamenti solo da cinque giorni.

Di contro la Passalacqua ha dato la netta sensazione di avere nella testa e nelle gambe già il giusto ritmo campionato al quale si sono aggiunte le prove sontuose della Taylor e della Kuier che chiudono il referto in doppia doppia. Per Asia Taylor, top scorer di serata, 22 punti e 16 rimbalzi, per Awak Sabit Bior Kuier 15 punti e 16 rimbalzi.

La partita - Parte bene la Basket Costa che chiude la prima frazione avanti di +2, 16-14 il parziale. Nel secondo quarto Recupido mette meglio sul parquet le proprie ragazze che iniziano a macinare punti, sono 24, contro i 20 del Limonta, al termine della frazione. Si va così al riposo lungo sul punteggio di 36-38.

Al ritorno sul parquet le siciliane accelarano e piazzano un parziale di 17-24. Al termine del terzo quarto il tabellone recita Limonta Costa Masnaga 53, Passalacqua Ragusa 62.

Nel quarto finale le ospiti decidono di imporre le differenza di tecnica e di preparazione e per la Basket Costa si fa notte fonda. Il parziale termina 9-18 per un punteggio complessivo di 62-80.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga; Passalacqua Ragusa 62-80. Parziali: 16-14; 20-24; 17-24; 9-18

Limonta Costa Masnaga: Spreafico L. 10 Villa E. 13 Villa M. 7 Jablonowski L. (C) 7 Allievi V. 10 Caloro B. 7 Balossi G. 2 Bernardi I. 0 Tentori R. 0 Vaughn M. 4 Labanca M. 2

Passalacqua Ragusa: Romeo N. (C) 7 Kacerik M. 0 Tagliamento M. 12 Santucci M. 18 Kuier A. 15 Chessari C. 0 Williams S. 6 Tumeo L. 0 Taylor A. 22 Ostarello S. ne