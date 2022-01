Serie A1 Femminile, il Limonta Costa Masnaga apre il 2022 al Palaverde di Broni

Si apre con il derby lombardo del Palaverde di Broni il 2022 del basket femminile italiano. Oggi, domenica 2 gennaio, infatti, la Costruzioni Italia ed il Limonta Costa Masnaga si affrontano in un match che si preannuncia intenso e spettacolare. Per le ragazze di Coach Seletti è il secondo derby della stagione dopo quello che le ha opposte al Geas Sesto San Giovanni.

Entrando in sede di presentazione da segnalare che le lecchesi, rimaneggiate dopo la partenza di Toffali e Jackson, cercano di tenere botta in attesa dell’arrivo di un rinforzo che possa ampliare le rotazioni e dare una mano su entrambi i lati del campo.

Il quintetto pavese, di contro, ha a disposizione maggiori rotazioni ed é ostico sotto tutti i punti di vista. Basta citare alcuni nomi del roster per descriverne la forza. Su tutte la Bestagno, il playmaker, che detta ritmi e crea gioco; la guardia Galbiati micidiale in contropiede e la tiratrice mancina Mia Masic. Completano il quintetto base a disposizione di Andrea Castelli Dedic e Krivacevic.

Ad anticipare i temi del match ecco le parole rilasciate al sito ufficiale del club di Coach Paolo Seletti: “Per noi questo é sicuramente uno scontro diretto, avendo, ad oggi, gli stessi punti in classifica. Giocare su un campo complicato come può essere il Palaverde di Broni non volge sicuramente a nostro favore. Non sarà, quindi, una partita per nulla semplice".

E ancora: "La settimana post-natalizia devo ammettere che é stata molto buona sia a livello di intensità che di qualità, seppur sempre a ranghi ridottissimi. Il nostro obbiettivo deve essere fare una gara “esperta”, perché loro sono una formazione che ti punisce appena commetti degli errori".

"Sono sveglie, talentuose ed aggressive - conclude il coach della Basket Costa - soprattutto a livello di quintetto base. Noi, dal canto nostro, cerchiamo di sopperire a certe mancanze pensando a qualcosa che possa mettere dei sassolini nei loro ingranaggi.”