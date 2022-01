Serie A1 femminile, il Limonta Costa Masnaga riparte dalla Passalacqua Ragusa

Torna in campo il Limonta Costa Masnaga dopo uno stop di due turni a causa dei contagi al coronavirus covid-19 nel gruppo squadra. Contagi che hanno costretto le lecchesi a chiedere il rinvio del 14° e 15° turno del campionato di Serie A1 di basket femminile. Sono saltate, rispettivamente, la gare contro la Dinamo Sassari e contro La Molisana Magnolia Campobasso, entrambe in trasferta.

Il girone di ritorno comincia, quindi, contro la corazzata Passalacqua Ragusa, unica partita, quella d’andata, in cui la Limonta non é praticamente scesa in campo, facendosi dominare fin dalle prime battute del match.



La compagine siciliana é reduce da una vittoria contro Moncalieri, recupero dell’11° giornata, andata in scena mercoledì a Ragusa; l’ultimo quarto é stato decisivo. Protagonista del match é stata, come spesso accade, l’elegantissima Kuier, punta di diamante della squadra ragusana.

Ma non é l’unica bocca di fuoco delle isolane; la lista é lunga: Romeo, Tagliamento e Taylor su tutte, ottimamente gestite dalla bolognese Santucci, vero ago della bilancia della formazione di coach Gianni Recupido.



La Limonta, dal canto suo, scenderà in campo rimaneggiata, come accade da più di un mese a questa parte, non solo per scelte e infortuni. Di questo momento parla il General Managar del club Ranieri.

“In un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo - sottolinea il dirigente della Basket Costa - stiamo cercando di filtrare ogni decisione mettendo al centro la salute di atleti e staff. Ma non possiamo chiuderci a riccio dimenticando il rispetto per gli avversari, il senso agonistico per il campionato che stiamo affrontando ed il massimo rispetto per gli sponsor che ci danno le risorse per parteciparvi.

E ancora: "Ogni giorno siamo immersi in scelte non facili. Proviamo a mantenere equilibrio, sperando che le energie fisiche e mentali ci assistano. Nonostante tutto non molliamo, ci stiamo provando e buttiamo e butteremo il cuore oltre l'ostacolo. È una promessa. Voglio dire un grazie particolare alla nostra dottoressa, Evasi Giulia che ci sta guidando in questa palude.”

Per quanto riguarda gli avversari di domenica, sottolinea che: “Fatico a sapere chi sia esattamente l'avversario. Conta solo ritrovare noi stessi, tornare ad allenarci insieme, recuperare i nostri ritmi. Il resto é secondario”.



L’appuntamento é per domenica 16 gennaio alle ore 15.15, orario inedito per le lecchesi, ma che permetterà alle avversarie di far rientro alla base immediatamente dopo la gara.