Serie A1, Costa Masnaga batte Broni e chiude la regular season al sesto posto

Vittoria che vale il sesto posto per la Limonta Costa Masnsaga, che sconfigge la Costruzioni Italia Broni con il punteggio di 74-69 grazie alle ottime prestazioni da doppia doppia di Jablonowski (21 punti e 11 rimbalzi) e Vaughn (13+13).

La partita - Buon primo quarto della formazione oltrepadana che riesce a trovare delle buone soluzioni sia nel pitturato che dall’arco, come testimonia il 64% di realizzazione dal campo. Dall’altra parte, le Pantere si affidano soprattutto a Jablonowski, già in doppia cifra (12 punti per lei) al 10’.

Nel secondo quarto, la Costruzioni Italia abbassa le proprie percentuali, subendo la maggior aggressività difensiva delle padrone di casa, che costruiscono un piccolo break, toccando anche i 7 punti di margine.

Il terzo quarto scorre via senza particolari emozioni, con tanti errori da una parte e dell’altra e con Broni che proprio allo scadere, grazie ad una bomba di Albano, torna a meno 2 (52-50). Nell’ultimo quarto, Costa Masnaga costruisce il break decisivo toccando la doppia cifra di vantaggio, Broni torna sotto nel finale ma la padrone di casa conservano il vantaggio necessario per la vittoria finale.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga - Costruzioni Italia Broni 74 - 69 (22-24, 44-39, 52-50, 74-69)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 15 (1/2, 3/7), Villa 7 (2/4, 1/2), Villa* 10 (5/8, 0/1), Osazuwa, Caloro 2 (1/2 da 2), Balossi, Jablonowski* 21 (7/12, 1/4), Allievi* 4 (1/4 da 2), Bernardi 2 (1/2 da 2), Vaughn* 13 (5/12 da 2), Burkholder, Labanca Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 23/49 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 13/23 - Rimbalzi: 47 14+33 (Vaughn 13) - Assist: 24 (Villa 8) - Palle Recuperate: 10 (Jablonowski 3) - Palle Perse: 17 (Villa 4)



COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno*, Albano 9 (0/2, 3/5), Repetto, Galbiati* 15 (4/7, 2/6), Mazza 5 (1/3, 1/3), Dedic* 12 (6/12 da 2), Quintiero, Westerik* 9 (4/10, 0/1), Smith* 19 (8/11, 0/1), Bona

Allenatore: Magagnoli M.



Tiri da 2: 23/50 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 5/9 - Rimbalzi: 36 8+28 (Dedic 8) - Assist: 17 (Westerik 5) - Palle Recuperate: 9 (Galbiati 4) - Palle Perse: 15 (Albano 4) - Cinque Falli: Mazza



Arbitri: Foti D., Martellosio M., Lucotti M.