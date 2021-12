Serie A1 Femminile, Limonta Costa Masnaga riceve la Reyer Venezia

Saranno le campionesse d'Italia della Umana Reyer Venezia di Coach Andrea Mazzon le avversaria che, domenica 5 dicembre, palla a due alle ore 18.00, sfideranno le ragazze Coach Paolo Seletti nel Palazzetto via Verdi.

A presentare il match ci pensa, con una intervista al sito ufficiale del club lecchese, Eleonora Villa, autrice di una prova molto positivissima in quel di Lucca: “Sarà una partita difficilissima; la Reyer é una squadra completa e con molta esperienza, ma finora abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. La chiave sarà incappare in meno errori possibili, perché, formazioni di questo livello, ti puniscono ad ogni passo falso. Dovremo mettere fisicità in tutto quello che facciamo e determinazione, sempre”.

L'atleta del Limonta Costa Masnaga analizza poi il momento della squadra e la mancanza di vittorie: “Perdere non é mai piacevole, la frustrazione é tanta, soprattutto quando, in più di un’occasione, perdi con uno scarto esiguo. Ma questo non ci butta giù, anzi, ci stimola a volerci riscattare"

L'ultimo commento è sui punti di forza e di debolezza del roster attuale: “La costanza é il nostro tallone d’Achille, come anche la comunicazione in campo che, se migliorata, potrebbe alzare la qualità del nostro gioco. Il marchio di fabbrica invece é la velocità, a cui si aggiunge l’imprevedibilità dettata dall’entusiasmo della gioventù. Il nostro giocare di letture, poi, sfrutta al meglio le caratteristiche di ognuna di noi”. E contro la Reyer Venezia servirà essere al top.