Limonta Costa Masnaga, deciso lo scambio di titolo sportivo

Le voci dei giorni scorsi hanno trovato la conferma ufficiale. Lo scambio di titolo sportivo tra la Basket Costa e la Brixia Brescia è stato definito. Come anticipato da una nota ufficiale del club di Costa Masnaga le pantere lasciano il campionato di Serie A1 di basket femminile e ripartono dalla Serie A2. L'operazione avviene per una chiara e netta scelta societaria.

La scelta è resa possibile attraverso lo scambio del titolo sportivo con la Brixia Brescia che cosi, nella stagione 2022-2023, calcherà i parquet del massimo campionato nazionale. In paralellelo la Basket Costa, in una nota di stampa, comunica le decisioni relative allo staff che ha seguito la squadra nell'avventura in Serie A1.

"Come annunciato - si legge nella nota di Basket Costa - si è dato corso alle determinazioni raggiunte e possiamo partire con le conferme: tutto lo staff tecnico, atletico e dirigenziale che ha seguito in questi 3 anni la nostra squadra senior resterà al suo posto e si immergerà con entusiasmo nel nuovo programma sportivo".

Entrando nel dettaglio: "Seletti Paolo, Rossi Pierangelo e Ranieri Niccolò, probabilmente con l’aiuto part-time di un nuovo coach, seguiranno anche individualmente la formazione completa del gruppo delle più grandi, Airaghi Nicolò e Boero Luca al solito si occuperanno di tenere tutte in forma e di seguire la costruzione atletica di ognuna delle ragazze del gruppo. Maiorano Masha proseguirà nel suo lavoro di Team Manager e con Ranieri Fabrizio faranno in modo che nessun filo si intrecci pericolosamente".

Cambiamenti, in parte, per quanto riguarda lo staff sanitario: "confermatissimi Evasi Giulia, nel ruolo di medico sociale, e Butti Emanuele, come osteopata, ci saranno invece variazioni nello staff fisioterapico e ortopedico. Buttol Federico, dopo 3 anni di proficua collaborazione, ha preferito riavvicinarsi a casa cambiando probabilmente anche disciplina sportiva". "Inizia a delinearsi - conclude la nota - così la nuova stagione che insieme renderemo nuovamente emozionante e densa di nuovi progetti".