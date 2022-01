Limonta Costa Masnaga, sospesa l'attività comune del gruppo squadra fino al 10 gennaio

Il Limonta Costa Masnaga in un post comparso sul proprio profilo facebook ufficiale comunica "con enorme disappunto" che a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo squadra della SerieA1, il Medico Sociale Giulia Evasi "ha scrupolosamente deciso di mettere tutti in autosorveglianza sospendendo ogni attività collettiva fino almeno a lunedi 10 Gennaio".

Nello stesso post il club lecchese comunica che "il giorno prima verrà effettuato un nuovo screening per valutare la possibile ripresa, quantomeno con la parte di atleti e staff che supererà il test. Stessa cosa sta succedendo a Sassari mentre ringraziamo Campobasso per la collaborazione e la comprensione del nostro momento difficile".

Il club di Costa Masnaga sottolinea come questa interruzione arriva in un momento di ritrovato entusiasmo legato al nuovo assetto di squadra e ad una vittoria, quella contro Broni, che aveva aperto prospettive nuove ed interessanti.

"Queste 2 trasferte in Sardegna e in Molise - prosegue la società - in realtà unite in un unico viaggio e preparate da tempo con organizzazione certosina, potevano regalarci nuove emozioni. Invece restiamo con un investimento economico che sfuma e una cinque giorni di vita condivisa che, soprattutto per le più giovani senza finali nazionali da 2 anni, era quasi "un obiettivo stagionale" che non potremo vivere".

"E quindi - conclude la dirigenza del Limonta Costa Masnaga - ora tocca leccarsi le ferite, provare a ritrovare velocemente prima la salute e poi un condizione decente per essere pronti ad affrontare una 2' parte, decisiva, del camponato che sarà un'alternarsi di tante gare in pochi giorni con riposi anche prolungati per le varie pause previste (Nazionali e Coppa Italia) e impreviste ma esaltanti (BWB Global Camp 2022).