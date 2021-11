Serie A1 Femminile, Costa Masnaga in trasferta a Moncalieri. Seletti: “E' una partita spartiacque"

Dopo l’Opening day, andato in scena in terra piemontese nel fine settimana a cavallo tra il 1 e il 3 ottobre, il Limonta Costa Masnaga torna al PalaEinaudi di Moncalieri per affrontare, stavolta, le padrone di casa dell’Akronos.

I match della sesta giornata di Serie A1 di basket femminile si giocheranno tutti sabato 6 novembre, Moncalieri-Costa nello specifico alle 20.30, per dare spazio, dal giorno successivo, ai raduni delle varie nazionali senior.

In palio due punti pesantissimi, che farebbero comodo ad entrambe le formazioni. Da un lato le ragazze di Seletti sono reduci da una vittoria sofferta contro la E-Work Faenza, mentre le piemontesi, dal canto loro, arrivano al match dopo la sconfitta in casa delle Lupe di San Martino di Lupari.

Alla vigilia del match coach Seletti inquadra così la sfida in una intervista concessa al sito ufficiale del club lecchese: “Partita spartiacque, perché la classifica nell’ultimo turno si é mossa e non c’è più nessuno a quota zero. Mettere in cascina questi 2 punti vorrebbe dire affrontare con più serenità sia la pausa-nazionale che il prosieguo del girone d’andata".

Seletti analizza poi le avversarie di giornata: "Moncalieri é una squadra che gioca di sistema, non si affida alle giocate delle singole, ma alla coralità. Abbiamo molto rispetto di questa cosa perché é anche un po’ la nostra di filosofia. Sono una formazione che non molla mai: gli scarti rimediati nelle gare giocate finora sono fasulli, sono state in partita per molti minuti con tutte le squadre, Virtus Bologna a parte, e soprattutto in casa loro sono pericolose, molto"

E ancora: "Serviranno attenzione ed energia extra per guadagnarsi la vittoria finale. Noi dobbiamo essere bravi a controllare il ritmo della gara, e che ognuna di noi porti il proprio mattoncino”.

Gli fa eco il patron del club masnaghese, Bicio Ranieri: “E’ il secondo esame nell’arco di 7 giorni. Il primo é stato superato, anche se non con la lode, ora possiamo affrontare quello successivo con un po’ più di serenità. Giocano a ritmi alti come noi, dobbiamo riuscire ad imporre il nostro ritmo, senza cadere nella frenesia e senza superare il limite. A limite superato vincono loro.”