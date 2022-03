Limonta Costa Masnaga, contro le Lupe di San Martino caccia alla cinquina

Trasferta difficile quella che attende il Limonta; le masnaghesi andranno infatti a far visita alle Lupe del Fila di San Martino di Lupari, desiderose di addentare i due punti in palio. Ma le ragazze di Coach Seletti sognano la cinquina che le proietterebbe in piena lotta per i playoff.

Coach Seletti inquadra così la sfida: "Andiamo a giocare su un campo tradizionalmente ostico, é molto complicato uscire da lì con una vittoria. Noi siamo in un buon momento a livello di equilibrio e di espressione di gioco, ma loro sono una squadra coriacea, che non molla mai, che fa della lotta il suo punto di forza".

E ancora: "Nella partita di andata ci hanno spazzato via nel primo quarto, dovremo essere bravi quanto meno a pareggiare l'energia, senza farci sorprendere dalla loro fisicità. La nostra salvezza passerà dalle vittorie in trasferta, domani sarà la prima di una lunga serie e dobbiamo provare a strappare punti importanti da subito. Certo é che, per battere le Lupe, l'imperativo sarà sfoggiare la miglior prestazione stagionale."

Anche per quanto riguarda l'inserimento della nuova arrivata, Kirby Burkholder, ha le idee chiare: "E' una ragazza sveglia, capace di capire quello che serve alla squadra. E' entrata in punta di piedi, si sta integrando molto bene. Abbiamo bisogno che sia efficace da subito ed in questo dovremo essere bravi anche noi a metterla nelle condizioni per essere d'aiuto al gruppo che ha estremo bisogno di energie in più. Siamo curiosi di vederla all'opera in una gara ufficiale. L'esperienza e la voglia di fare bene non le mancano di certo."

Appuntamento al PalaLupe oggi, domenica 13 marzo, palla a due alle ore 18.00