Limonta Costa Masnaga, oggi il recupero del match contro La Molisana Magnolia Campobasso

Tra qualche ora, esattamente alle 16.00, la Limonta Costa Masnaga scenderà in campo in terra molisana per affrontare la coriacea formazione guidata da coach Mimmo Sabatelli. All'andata le lecchesi dimostrarono, dopo la bella vittoria all'Opening day contro Sassari, che, in questo campionato, avrebbero dato del filo da torcere a tutti. Persero di 5 al supplementare (93-98), dovendo affrontare gli ultimi 5' decisivi minuti senza Jackson e Vaughn, uscite per falli.

Campobasso fece molto male sotto le plance con Premasunac e Gray, vere colonne portanti della Magnolia Basket, e nel supplementare, ebbe una fiammata dalla terza straniera, l'americana Parks.



Il gruppo é di assoluto valore, oltre alle tre sopra citate, hanno italiane di buonissima qualità: A. Togliani, Nicolodi, Trimboli, la giovanissima Quinonez (originaria dell'Ecuador, ma di formazione italiana) e Chagas (argentina, ma sempre di formazione italiana).

Della partita che andò in scena il 10 ottobre si ricordano senza dubbio il canestro allo scadere di Jablonowski con un ottimo palleggio arresto e tiro e l'high career di Matilde Villa che, mettendo a segno 38 punti, superò i 36 della stagione precedente contro la Dinamo Sassari.

Oggi la Limonta potrà giocare spensierata, sapendo che l'obbiettivo della stagione é già stato messo in cascina, ma se potrà raggiungere qualcosa in più del raggiungibile, proverà a farlo. Senza ombra di dubbio