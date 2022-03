Serie A1 femminile, il Limonta Costa Masnaga alla prova della Gesam Lucca

Le ragazze di Coach Seletti tornano finalmente in campo e lo fanno nella sfida, che le vedrà impegnate contro quella che, si può dire, sia un po’ la rivelazione del campionato. Dopo un inizio difficoltoso, dovuto anche ad un calendario non proprio favorevole, Lucca ha cominciato ad inanellare vittorie su vittorie raggiungendo il secondo posto (in realtà, essendo a pari merito con Venezia e Bologna che però hanno disputato meno gare, é quarta) e facendo paura anche alle grandi.

La partita di andata finì 71-65 per la Gesam Gas e Luce, il trio di straniere formato da Dietrick-Kaczmarczyk-Wiese fece molto male alla Limonta che, dal canto suo, viceversa, ebbe molto poco dalla coppia Vaughn-Jackson (sia in termini di minutaggio che di punti). Molto bene fece l’ex di turno Spreafico, coadiuvata da M. Villa e Jablonowski.

Costa arriva al match di domani carica per le buone prestazioni delle ultime uscite, che le hanno regalato punti importanti per la lotta alla salvezza diretta. In attesa di poter far debuttare la new entry Kirby Burkholder, Bicio Ranieri è convinto che nulla é già scritto per quanto riguarda il risultato finale della partita di oggi.

“Scendiamo in campo con la consapevolezza che di fronte abbiamo un’ottima squadra - spiega Ranieri al sito ufficiale del club - con un'invidiabile identità, anzi forse il team con lo stile di gioco più chiaro e preciso nel quale tende a farsi rincorrere dall'avversario. Comunque non ci fermiamo davanti a questo. Pensiamo a fare bene le nostre cose, a migliorarle per rendere solide le basi su cui andare ad aggiungere quel tassello che crediamo possa aiutarci a rendere più piacevole, solido e consistente il frutto del nostro lavoro.”

Appuntamento quindi per stasera, mercoledì 2 marzo, alle 20.15 al palazzetto di via Verdi a Costa Masnaga.