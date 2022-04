Limonta Costa Masnaga, scattano i playoff: al Palazzetto via Verdi arriva la Virtus Bologna

Appuntamento con la storia: stasera alle ore 21.00, al palazzetto di via Verdi di Costa Masnaga, andrà in scena gara 1 dei playoff di Serie A1 conquistati arrivando seste grazie ad un quoziente di vittorie-sconfitte che l'hanno vista superare al fotofinish sia il Fila San Martino di Lupari che La Molisana Magnolia Campobasso.

Avversaria di turno é la Virtus Bologna, compagine incontrata e battuta appane 10 giorni fa. La Segafredo di Coach Lino Lardo si presenterà in terra lombarda col dente avvelenato e con la voglia di dimostrare che, quella sconfitta, é stata solo un incidente di percorso.

Dal canto suo la Limonta vuole provarci perché non ha nulla da perdere, ma tutto da conquistare e punta a divertirsi e a far divertire. Il pubblico sarà il sesto uomo in campo, la capienza al 100% un'arma in più nelle mani di coach Seletti.

Sul parquet scenderanno in campo due formazioni con motivazioni diverse, con in assoluto obbiettivi differenti, ma con la stessa fame di vittoria.