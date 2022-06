E' tempo di saluti in casa Limonta Costa Masnaga: ecco chi lascia il roster

Chiusa la stagione regolare di Serie A1 con un incredibile sesto posto, piazzamento impensabile per come era virata ad un certo punto la situazione, è arrivato il momento di parlare di chi, per vari motivi, non sarà più con la Basket Costa nella stagione 22-23. Stagione che ricordiamo la Basket Costa disputerà in Serie A2 dopo lo scambio del titolo sportivo con il Brixia Brescia.

Andiamo in ordine prettamente di età.

Laura Spreafico ha deciso di mettersi in gioco all’estero, accettando l’offerta di Gernika e valutandola non solo come esperienza cestistica, ma anche, e soprattutto, come esperienza di vita. Ha avuto un grande impatto nel campionato italiano, trascinando le panterine oltre i propri limiti, un bel biglietto da visita il suo.

Lisa Jablonowski, dopo due annate da vera tuttofare in campo e fuori (indispensabile) in cui ha dimostrato di essere una donna prima ancora che una giocatrice, è tornata in Lussemburgo e continuerà gli studi partecipando ad un master. Un pilastro che sarà difficilissimo da sostituire.

Mikayla Vaughn, data la categoria in cui la Basket Costa ha scelto di far crescere le giovani dando loro lo spazio che meritano, non potrà più rimanere.

Marika Labanca continuerà la sua esperienza in un'altra realtà di A2, in cui potrà e dovrà essere protagonista al 100%.

Matilde Villa porterà il suo talento in laguna (Reyer Venezia) e si confronterà con giocatrici di assoluto livello, anche in campo europeo.

Anche la collaborazione con Federico Buttol, fisioterapista che ha seguito la squadra in tutto il percorso di A1, é giunta al termine per motivi extra cestistici. Si conclude anche un percorso ultradecennale con Gabriele Pirola appena approdato al Sanga Milano

Ora la Basket Costa gira pagina per scrivere un nuovo capitolo della sua incredibile storia, una storia che si è da poco arricchita con il titolo Nazionale Under 19. Il futuro è già qui.